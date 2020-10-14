قافلة الزراعة تصل الشين بالغربية.. تدريب الفلاحين على كومات الأعلاف لقش الأرز

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق فعاليات القافلة التوعوية السادسة عشر والتي نظمتها مديرية الزراعة بالغربية حول تدوير المخلفات الزراعية وتعظيم الإستفادة، وذلك بالمركز الإرشادي بقرية الشين مركز قطور ، والتي تأتي ضمن ال ٤٠ قافلة التي أعلنت عنها المحافظة احتفالًا بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر.

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وأكد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن تلك القوافل تأتي في إطار اهتمام المحافظة ومديرية الزراعة بتوعية الفلاح بالأهمية الاقتصادية والصحية للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز .

ومن جانبه أوضح المهندس عبد السلام هنداوي منسق تدوير المخلفات بالمديرية كيفية عمل كومات الأعلاف غير التقليدية لقش الأرز، وذلك بإضافة محلول اليوريا؛ لرفع القيمة الغذائية للقش من (3 - 8) % بروتين، مما يوفر من الأعلاف المركزة المستخدمة ويقلل من تكلفة الإنتاج على المزارعين. مشيرًا إلى أن استخدام المخلفات الزراعية لقش الأرز في عمل كومات سماد عضوي، يعد من الأمور الضرورية، نظرًا لاتجاه المزارعين إلى زيادة استخدام المركبات الكيماوية والآزوتية والأسمدة مما يؤدي إلى إحداث ضررًا جسيمًا للمنتج الزراعي وصحة المواطنين، علاوة على التسبب في ضرر التربة الزراعية، شارحًا كيفية عمل كومة السماد من قش الأرز والسماد العضوي والمخصب الحيوي.

وعقب اللقاء تم المرور على مواقع التجميع والفرم والكبس وإعادة كبس المفروم لقش الأرز

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ ٤٠ قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على خلال شهر أكتوبر.