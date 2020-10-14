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فن

منى الشاذلي ناعية محمود ياسين: أضاف قيمة واحتراما للفن وأهله

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نعت الإعلامية مني الشاذلي الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت مني الشاذلي  صورة للراحل محمود ياسين عبر "إنستجرام" وعلقت قائلة : "الفنان الكبير، المحترم، المثقف، الواعي ، الذي أضاف قيمة للفن .. وأضاف احتراما لأهل الفن .. العظيم محمود يس . وداعا".

وأعلنت الفنانة رانيا ياسين ، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "صلاة الجنازة غدًا الخميس 15 أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، و العزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون". 

وغيّب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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