ندوات تعريفية ومنصة ذكية.. هكذا استقبلت التعليم العالي الطلاب الوافدين بالعام الدراسي الجديد

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم ندوة تعريفية حول الدراسة في مصر للطلاب باللغة الإنجليزية وأخرى بالعربية للإجابة على جميع التساؤلات حول بدء الدراسة، والتحويل وما تقدمة المبادرة من مميزات و تسهيلات للوافدين.





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وأوضحت أن الندوة توجيهية للرد على جميع الاستفسارات حول التقديم والدفع الالكتروني ومعايير القبول والرفض و المزيد من الأسئلة التي شاركتها معنا من قبل.

وقالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قدرة مصر على السيطرة على الوضع بالنسبة لفيروس كورونا يجعلها من الدول الأكثر استقطابا للطلاب الوافدين في المنطقة ، مشيرة إلى أن الإدارة هذا العام لا تطمح إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم سنويا.

وأضافت " كمال" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد"، كما أنه من الصعب جذب الطلاب الوافدين في ظل هذه الظروف لذا درسنا الدول المنافسة وما تقدمه من خدمات إلكترونية وعملنا عليها، مشيرة إلى أنه كان هناك خوف كبير من الطلاب أولياء الأمور ، لذا اطلاقت الإدارة مبادرة stay at home ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.

وفي سياق متصل قد أعلنت الدكتورة رشا كمال، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية لجميع الخدمات التي قد يحتاجها الطالب الوافد في مصر وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية لتقديم الخدمة بشكل مميز، موضحة أن وزارة التعليم العالي بصدد الإعلان عنها.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إتاحة العديد من وسائل التواصل الجديدة مع الطلاب الوافدين، لتسهيل إجراءات التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي الجديد 2020/2021، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر" لتقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.