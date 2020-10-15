غدا.. أوبو تعلن عن هاتفها الأحدث Oppo A15.. تعرف على المواصفات

كشف متجر أمازون Amazon بالهند، موعد إطلاق هاتف أوبو القادم Oppo A15، حيث أعلن المتجر الألكتروني من خلال ملصق يحمل صورة الهاتف الذكي تاريخ الإعلان الرسمي عنه.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تستعد شركة أوبو Oppo ، لإزاحة الستار عن هاتفها الأحدث Oppo A15، حيث ستقوم بالإعلان عنه يوم 15 أكتوبر الجاري في الهند بالتوقيت المحلي في تمام الساعة 6.30 صباحا بالتوقيت العالمي.









ووفقا للتسريبات السابقة، كشف موقع أمازون عن بعض مواصفات هاتف Oppo A15، من بينها قياس الشاشة والتي ستأتي بحجم 6.52 بوصة مع نوتش على شكل قطرة ماء، وسيأتي هاتف أوبو المرتقب بكاميرا خلفية ثلاثية، 13 و2و2 ميجابيكسل على التوالي.





وسيعمل هاتف Oppo A15، بواسطة معالج من نوع Helio P35، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايات، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، كما سيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





وستتمتع الشاشة التي تم تأكيد قياسها في التسريب الجديدة بحجم 6.52، بدقة HD +، إلى جانب نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 5 ميجابيكسل.





وسيحتوي هاتف Oppo A15، على بطارية بقوة 4320 مللى أمبير في الساعة، وكشفت أحدى قوائم موقع أمازون سابقا أن الهاتف الذكي سيحتوي على قارئ بصمات الأصبع مثبت على ظهر الجهاز، ولم تكشف التسريبات الخطة التسعيرية التي سيأتي بها هاتف أوبو المرتقب.