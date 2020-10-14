منى عمر تشارك فى"الترويج لريادة النساء في السلام والأمن"

شاركت السفيره مني عمر، عضو المجلس القومي للمرأة وعضو الشبكة العربية لوسيطات السلام، في ورشة العمل الإفتراضية الخامسة تحت عنوان "الترويج لريادة النساء في السلام والأمن" والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باسم الشبكة العربية لوسيطات السلام بالاشتراك مع شبكة النساء الوسطاء في دول الكومنولث البريطاني في إطار فعاليات الاحتفال بمرور عام على إطلاق الاتحاد العالمى للشبكات الإقليمية للنساء الوسيطات ومرور عشرين عاما علي تبني مجلس الأمن القرار 1325 المتعلق بأجندة المرأة والسلم والأمن، وذلك خلال الفترة من 12 إلي 20 أكتوبر 2020.





وألقت السفيرة مني عمر كلمة في الجلسة الافتتاحية عن الدور الفعال لمشاركة وقيادة المرأة في مجال مفاوضات السلام ، كما عرضت بعض العقبات التي تقف أمام وصول المرأة إلي مواقع اتخاذ القرار وجهود السلام الرسمية،مشيرة الى تأثير الموروثات الثقافية السلبية والصورة النمطية حول المرأة علي مشاركتها في جهود السلام، وعدم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الوصول إلي الموارد التي تساعد علي المشاركة الفعالة.





وأكدت السفيرة منى عمر علي أهمية الإرادة السياسية والدور الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة، مشيرة إلي الدور الذي يلعبه الإعلام في الترويج للنماذج النسائية المؤهلة والرائدة في هذة المجالات.



