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رياضة

مدرب الوداد: سنلعب مباراة الأهلي بشخصية البطل.. ونعلم كل نقاط قوته وضعفه

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:11 م
مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد - أرشيفية
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مجدي سلامة
أكد ميجيل جاموندي المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي على ثقته الكاملة في لاعبي فريقه على تخطي النادي الأهلي يوم السبت القادم.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره الوداد المغربي يوم السبت القادم في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر.

وقال جاموندي في تصريحات عبر صحيفة المنتخب المغربية : " خسارة الدوري لن تؤثر علينا ، واللاعبون الآن بكامل الجاهزية النفسية، وهم أيضا بحوافز ذهنية كبيرة من أجل الوصول للنهائي، لا تنسوا أن الوداد كان بطلا للقارة قبل ثلاث سنوات، ولا تنسوا أنه لعب نهائي النسخة الأخيرة والجميع يتذكر ما حدث خلال ذاك النهائي"

وواصل المدرب الأرجنتيني "بشخصية البطل سنواجه الأهلي وسنحقق التأهل ، الوداد والأهلي من أفضل أندية القارة والأكثر تتويجا بالألقاب، في كرة القدم ليست هناك أسرار، كل فريق يعرف منافسه، ويعلم نقاط قوته ونقاط ضعفه".

واختتم تصريحاته قائلًا : " الفريق الأكثر تركيزا وهدوءا هو من سيحسم في النهاية المواجهة لصالحه، علما بأن التأهل لن يكون من مباراة واحدة بل من مباراتين".
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