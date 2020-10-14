للرجال والنساء.. حيل بسيطة لخسارة الوزن بعد سن الأربعين

تخلص من الصودا

استرخ ، لا تجهد

يمكن أن يجعلك التوتر أكثر عرضة للإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية ، كما أنه يجعل من الصعب على جسمك تكسير الدهون، جرب اليوجا أو التنفس العميق أو التأمل أو المشي أو قراءة كتاب جيد، يختلف تخفيف التوتر من شخص لآخر ، لذا ابحث عن ما يناسبك.