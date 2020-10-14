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مرأة

للرجال والنساء.. حيل بسيطة لخسارة الوزن بعد سن الأربعين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:30 م
خسارة الوزن
خسارة الوزن
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نهى هجرس
يعاني الكثير من الرجال والنساء بعد سن الأربعين بسبب زيادة الوزن بشكل سريع، ويمكن للتغييرات في مستوى نشاطك وعادات الأكل والهرمونات وكيفية تخزين الجسم للدهون أن تلعب أدوارًا، لكن قد تساعدك بعض الخطوات البسيطة على إنقاص وزنك، وذلك كشفًا لما قدمه "webmd"...

تناول الفواكه والخضروات
املأ نصف طبقك بهم في كل وجبة، فيميل الفواكهه والخضراوات إلى الاحتواء على عناصر غذائية أكثر ودهون وسعرات حرارية أقل من اللحوم أو منتجات الألبان أو الحبوب، وقد يساعدك على الشعور بالشبع ، حتى لو كنت تأكل أقل، الفواكه الطازجة ، مثل التفاح والتوت ، رائعة أيضًا بدلًا من الوجبات الخفيفة عالية الدهون أو عالية السكر.


لا تفوت وجبة الإفطار
يوصي الخبراء بوجبة صباحية صحية مثل دقيق الشوفان أو خبز القمح الكامل مع الفاكهة، يمكن أن يساعد في الحد من الجوع في منتصف الصباح الذي يقودك إلى تناول شيء غير صحي أثناء التنقل أو تناول وجبة دسمة في الغداء، يمكن للوجبات الصغيرة أو الوجبات الخفيفة كل بضع ساعات أن تحافظ على شهيتك طوال اليوم.

تناول كميات أقل في الليل
إذا كنت تحصل على معظم السعرات الحرارية اليومية على الغداء (قبل الساعة 3 مساءً) ، فقد تفقد وزنك أكثر مما لو تناولت وجبة كبيرة لاحقًا. لكن الأهم هو ما تأكله .

تخلص من الصودا
إذا كنت تشرب القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة المحلاة بالسكر ، فانتقل إلى الماء أو أي مشروب آخر خالي من السعرات الحرارية، تحتوي مشروباتك الحلوة على الكثير من السكر المضاف ، مما قد يزيد وزنك ويزيد من خطر الإصابة بـ مرض السكري.

استرخ ، لا تجهد
يمكن أن يجعلك التوتر أكثر عرضة للإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية ، كما أنه يجعل من الصعب على جسمك تكسير الدهون، جرب اليوجا أو التنفس العميق أو التأمل أو المشي أو قراءة كتاب جيد، يختلف تخفيف التوتر من شخص لآخر ، لذا ابحث عن ما يناسبك.

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