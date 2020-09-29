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مرأة

5 أطعمة تفيد في تحقيق توازن الأمعاء وتساعد في فقدان الوزن

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
صحة القناة الهضمية في غاية الأهمية حيث تتكون البكتيريا في الأمعاء للمساعدة على هضم وامتصاص المواد الغذائية. كما أنها تؤثر على خططك لفقدان الوزن، ورغم وجود بعض الأطعمة المفيدة للأمعاء والتي تعزز البكتيريا النافعة، فإن هناك بعض الأطعمة مثل البيتزا والبرغر يمكن أن تضر بتوازن الأمعاء وتسبب عدم الراحة.

وفيما يلي 5 أطعمة تحتاج إلى تناولها من أجل صحة الأمعاء الجيدة:

- الزبادي: منتجات الألبان مثل الزبادي والبروبيوتيك والياكولت تعزز أمعائك وتعزز نمو بكتيريا العصيات اللبنية الصحية. الأطعمة المخمرة الأخرى مثل الكفير و kombucha ينصح أيضا.

- الموز: يعتبر الموز من المصادر الجيدة للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، كما أنه يقضي على السموم. كما أنها تعزز الهضم وتحارب الالتهابات.

- خل التفاح: يساعد خل التفاح الجسم على إنتاج حمض الهيدروكلوريك الذي يساعد على هضم الدهون والكربوهيدرات. يمكن أن يعزز فقدان الوزن أيضًا ويقلل من متلازمة القولون العصبي.

- زيت جوز الهند: قد يكون زيت جوز الهند في قلب العديد من المناقشات ، لكنه يحتوي على أحماض اللوريك والكابريليك الدهنية التي تزيل الخميرة الضارة والبكتيريا وتعيد مستوى حموضة المعدة.

- الثوم: الثوم مغذي للغاية ويحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا. كما أنه يحتوي على البريبايوتكس التي تغذي ميكروبيوتا الأمعاء الموجودة.
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