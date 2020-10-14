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حوادث

21 كيلو بـ٣ ملايين جنيه.. الداخلية تحبط محاولة لإعادة تدوير مخدر الهيروين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:39 م
المتهم بتجارة الهيروين
المتهم بتجارة الهيروين
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى - الأمن العام ) ومديرية أمن الإسماعيلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بمسكنه وبحوزته (20 أسطوانه لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 1,500 كيلو جرام- كمية من خليط مخدر الهيروين بمواد أخرى معدة للكبس وزنت 15 كيلو جرام بإجمالى أوزان 21,500 كيلو جرام- الأدوات والمعدات التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع- سيارة- مبلغ مالى- ميزان- هاتف محمول).

رصدت الإدارة نشاط أحد العناصر الأجرامية (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية "له معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولته لتصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته أقر بما جاء بالتحريات وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه) تقريبًا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.
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