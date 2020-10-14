21 كيلو بـ٣ ملايين جنيه.. الداخلية تحبط محاولة لإعادة تدوير مخدر الهيروين





رصدت الإدارة نشاط أحد العناصر الأجرامية (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية "له معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولته لتصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





بمواجهته أقر بما جاء بالتحريات وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه) تقريبًا .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.