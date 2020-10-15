وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بتخريج دفعة 2020 من معهد السينما

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاحتفالية التى نظمتها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى، بمناسبة تخريج دفعة المعهد العالي للسينما 2019-2020، والتى تحمل اسم المخرج الكبير "محمد عبد العزيز" فى تقليد جديد ينفذ لأول مرة وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية، محسن التوني عميد معهد السينما، والنجم الكبير كريم عبد العزيز نجل المخرج محمد عبد العزيز، ونخبة متميزة من الأساتذة والطلاب وأسرهم





قالت عبد الدايم إن أهم الملامح الرئيسة في عظمة الشخصية المصرية عبر تاريخها الممتد تكمن في مقدار وقيمة ما نمتلكه من فنون وثقافة لقدرتها الفائقة في تجسيد هويتنا المتفردة بين الحضارات، وهو ما نسعى دائمًا لصونه وتأكيده وتطويره لأجل صناعة مجتمع متميز، وأبدت سعادتها بالمستوى الإبداعي الذي اتسمت به مشروعات التخرج لطلاب المعهد وشجعتهم على المزيد من النجاحات التي تدعم الوطن في تحقيق تنمية المستدامة المنشودة.





كما أشادت عبد الدايم بالدور الفعال لأكاديمية الفنون كإحدى الكيانات التنويرية القائمة على تعليم الفنون والمساهمة في نشرها وتطويعها لبناء أجيال إبداعية قادرة على التصدي للأفكار الهدامة، وأضافت أشعر بالفخر كوني أحد أبناء أكاديمية الفنون، وما يدعو للفخر أيضًار كون معظم فناني مصر من خريجى أكاديمية، كما أثنت على التقليد الرائع الذي دشنته الاكاديمية هذا العام والمتمثل في إطلاق اسم المبدع الكبير محمد عبد العزيز على دفعة المعهد العالي للسينما ٢٠١٩ـ٢٠٢٠، وأوصت بضرورة الاستمرارية في تعميم إطلاق أسماء رموزنا الفنية والإبداعية على جميع دفعات المعاهد تخليدًا لهم وتتويجًا لجهود روادها واساتذتها في الدفعات القادمة.

كما كرمت المخرج الكبير محمد عبد العزيز بإهدائه درعًا تذكاريًا احتفاء بانجازاته فى خدمة الفن السينمائي، وإسهاماته البارزة داخل المعهد العالي للسينما في خلق أجيال قادرة على حمل رايات التنوير الإبداعي في مصر،





ووجه الدكتور اشرف زكى الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لدعمها المستمر لكل ما من شأنه تطوير آليات العمل بالأكاديمية للقيام بدورها التنويري بالشكل اللائق بقيمة مصر الحضارية َفي خلق أجيال من المبدعين قادرين على تطوير صناعة السينما بها، كما وجه الشكر للدكتور محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما على مجهوداته في سبيل الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للمعهد، كما حث طلاب المعهد لحشد طاقتهم الإبداعية للارتقاء بالوجدان المجتمعي وقيمه المنشودة.





وقال المخرج محمد عبد العزيز ان هذه لحظة فارقة وجميلة فى حياتى أن يتم تكريمي بَاطلاق اسمي على دفعة تخرج المعهد العالي للسينما هذا العام، وكلى سعادة بهذا التقليد الرائع الذي يعلي من شأن الفنون ورموزها.





قال الفنان كريم عبد العزيز إنني فخور بتكريم والدي وأستاذي المخرج محمد عبد العزيز بإطلاق اسمه على دفعة المعهد العالي للسينما هذا العام، كما شكر كل القائمين على هذا التكريم، مبدئيًا فخره وامتنانه بالانتماء لصرح فنى عريق مثل أكاديمية الفنون كأحد أبناءها الخريجين الذي تعلم من قامات عملاقة هم أساتذتها.



