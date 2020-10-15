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فن

نيفين رجب تحيى حفلا غنائيا 18 أكتوبر بدار الأوبرا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:18 ص
نيفين رجب
نيفين رجب
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أحمد إبراهيم
تستعد المطربة نيفين رجب لتقديم حفلا غنائيا الأحد ١٨ أكتوبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا


وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية التى تضم العازفين شريف مصطفي " بيانو " , كريم عدنان " كونتر باص " ، محمد شرارة " كمان " ، محمود زكريا " فيولا " ، هاني بدير " ايقاع "  .

وتشدو نيفين بعديد من الاغانى التى تنال إعجاب جمهورها ولعل من أبرزها جاني بعد يومين ، بنلف ، حبيبي يا عاشق ، أهواك ، وأنا مالي ، دارت الأيام  بالإضافة إلى أحدث أغانيها الخاصة بعنوان كل آخر يوم كلمات حسين محمد ولحن مدين وتوزيع محمد عاطف الحلو .

يذكر أن نيفين رجب نشأت فى أسرة فنية ، فوالدها الموسيقار الكبير الدكتور رضا رجب العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقي العربية ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والأحداث الفنية الهامة فى مصر منها دار الأوبرا المصرية، مركز الدبلوماسيين الأجانب، مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وكان لها مشاركة متميزة وتكريم في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية .

وكانت أعلنت المطربة نيفين رجب، شقيقة المطربة غادة رجب، عن طرح أولى أغنياتها التي تحمل عنوان "كانت حكاية"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن الفنانة نيفين رجب، شاركت مؤخرًا في إحياء أكثر من حفل منها "مهرجان القلعة"، وافتتاح مهرجان الإسكندرية للموسيقى العربية، بجانب الفنانة أصالة نصري.
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