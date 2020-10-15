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يحسن المزاج.. فوائد غير متوقعة لغسل الأيدى

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
 غياب ثقافة غسل الأيدى ظاهرة عالمية تفسر كيف أصاب فيروس الكورونا حوالى 30 مليونًا من البشر  وتهدد المزيد وفى اليوم العالمى لغسل الأيدى إليك فوائد غير متوقعة لغسيل الأيدى ومخاطر غير متوقعه لعدم الاهتمام بشكل مستمر بغسلها.  

أكد د.مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن غسل الأيدى يقى من العدوى بالكورونا و يحسن المزاج  مؤكدا أن  5 آلاف طفل دون سن الخامسة يموتون يوميا نتيجة عدم غسل الأيدى  الذى يخفض بشكل كبير معدلات إلتهابات الجهاز التنفسى 25% ويحسن المزاج

أشار أن غسل الأيدى يحمى فى المقام الأول من الاصابة بفيروس كورونا فنحن نعيش وسط أجواء مليئة بكائنات حية لانراها ، مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والتهاون فى غسل الأيدى بإستمرار يجعلنا فريسة لتلك الفيروسات.

لفت إلى أن أهمية غسل الأيدى تزداد مع:

-التقلبات الجوية
-قبل وخلال وبعد إعداد الطعام 
-قبل وبعد استخدام الطعام
-بعد العطس أو التمخط
-بعد لمس النقود وسلة المهملات
-بعد لمس الحيوانات
-بعد ارتداء الحذاء
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