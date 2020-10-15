شاهد: توقعات جماهير الكرة المصرية لـ مبارة الأهلى والوداد| فيديو





لذلك رصدت عدسة صدى البلد آراء بعض مشجعي كرة القدم حول توقعاتهم اذا ما كان موسيماني قادر على تخطي عقدة الأدوار الإقصائية وخطف بطاقة التأهل من الوداد للمرة الأولى.





في البداية قال هشام محمود ، أن النادي الأهلي يستطيع الفوز على الوداد البيضاوي ، حيث يوجد في صفوفه الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين يستطيعون حسم المباراة ، خاصة تحت تولي قيادة موسيماني والذي له تجارب سابقة مع الوداد ، ومعرفة نقاط الضعف وكيفية استغلالها لحسم المباراة لصالح النادي الأهلي ، في مباراة الذهاب .





وأضاف كريم السيد ، أنه من المتوقع تعادل الفريقين في مباراة الذهاب ، بل أنه من الممكن هزيمة النادي الأهلي خاصة في ظل الإصابات الكثيرة بين اللاعبين ، مما يؤدي إلى لعب العديد من اللاعبين في مراكز غير مراكزهم ، كما أن المباراة ستكون في المغرب مما يؤثر على الروح المعنوية للأهلي بالسلب في ظل غياب جمهوره ، فالجمهور يشجع ويحفز اللاعبين مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية بالفريق حتى مع وجود كل هذه الإصابات بين اللاعبين .





وأكد عبد الرحمن جابر على أن النادي الأهلي قادر على حسم المباراة ، خاصة بعد مطالبات الجماهير لحسم هذه البطولة لصالح المارد الأحمر ، ومن المتوقع إدارة موسيماني للمباراة بطريقة ذكية ، وتعويض غياب بعض اللاعبين ، كما أن موسيماني على علم بقدرات الوداد البيضاوي ، من خلال المواجهات السابقة له عندما تولى قيادة صنداونز ، فهو على علم بنقاط ضعف الفريق المغربي وكيفية استغلالها لحسم المباراة لصالح النادي الأهلي.





وأشار محمود حسن إلى أنه من المتوقع فوز النادي الأهلي ، حتى مع وجود العديد من الإصابات ، فالنادي الأهلي به مجموعه من اللاعبين ذوي الخبرات والمهارات التي تؤهلهم لحسم المباراة لصالح النادي الأهلي ، كما أن هناك مؤازرة للنادي من قبل الجمهور والإدارة نفسها ، متمثلة في الكابتن محمود الخطيب والذي قدم الدعم المعنوي للفريق ، للخروج من أي ضغوط والتركيز في التدريبات لخطف نقاط الفوز من الفريق المغربي يوم السبت القادم ، ونثق في قدرة الأهلي على إسعاد جماهيره

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل، ويعد الوداد المغربي هو الفريق الوحيد الذي يمثل عقدة لموسيماني، حيث فشل صن داونز أثناء خلال فترة تولي موسيماني في تخطي الوداد في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا خلال مرتين واجهه فيهما.