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رياضة

الأهلي والوداد المغربي.. جلسات تحفيزية لحراس المارد الأحمر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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محمد سمير
عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعض الجلسات التحفيزية مع ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؛ من أجل الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي. 

وشهدت الجلسات تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا، حيث يكثف الجهاز الفني من عملية إعداد اللاعبين بعد الاقتراب من موعد المباراة. 

ويشهد معسكر الفريق في الدار البيضاء تركيزا شديدا من الجهاز الفني واللاعبين استعدادا لمواجهة الوداد المهمة والمرتقبة بعد غد السبت على مركب(استاد) محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها بعد غد السبت ضم منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي يخوض بها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مواجهة بطل المغرب.

وفرض موسيماني سياجًا من السرية علي تدريبات الفريق منذ وصوله للمغرب بهدف تجهيز الخطة المناسبة لمواجهة الوداد البيضاوي الذي يعد كتابة مفتوحًا للمدرب الجنوب أفريقي .

وعقد موسمياني جلسة أمس مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني أستمع خلالها لتقرير شامل بعد دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة له بجانب تسلم لمجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول مساء أمس باحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيق صارم للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

ولم يكتفي موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساءا لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.
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