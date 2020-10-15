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فن

بالفسفورى.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة كاجوال

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:51 م
جوهرة
جوهرة
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محمد بدران
شاركت الراقصة الروسية جوهرة جمهورها بصور جديدة لها عبر  خاصية "استوري" علي صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".


وظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة كاجوال مميزة، ترتدي بدي كت باللون الفسفوري مكشوف البطن وبنطال جينز انيق، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وانتعلت حذاء صيفيا أنيقا و مميزا ذا كعب عالي فيما نسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الاصفر، و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية.


أما من الناحية الجمالية، اختارت جوهرة مكياجا صارخا مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها.


يذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.


وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.


بالفسفورى.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة كاجوال
بالفسفورى.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة كاجوال
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