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أخبار العالم

رئيس وزراء قرغيزستان يتولى مهام رئاسية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:53 م
رئيس وزراء قرغيزستان
رئيس وزراء قرغيزستان
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شريف سيد
أعلن رئيس وزراء قرغيزستان الجديد صدير جاباروف، توليه بعض المهام الرئاسية، وذلك عقب تكليفه بالمنصب. 


فيما أعلن عن استقالة رئيس البرلمان في البلاد، كنات إيزيف، عقب يوم من توليه المنصب، وذلك وسط احتجاجات شعبية.
 

وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف أعلن استقالته من منصبه.


وكان جينبيكوف أكد أمس الأربعاء أنه لن يستقيل من منصبه إلا عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة. 


واعتقلت قوات الأمن في قرغيزستان، الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، وكان ذلك وسط أزمة سياسية تمر بها البلاد.


واحتجزت قوات الأمن أتامباييف واثنين من مؤيديه وحراسه السابقين بتهم تتعلق بتنظيم أعمال شغب جماعية في العاصمة بيشكيك، بحسب "روسيا اليوم".


ويأتي القرار بعد يوم من إطلاق النار على سيارة رئيس قرغيزستان السابق خلال مشاركته في تجمع سياسي.
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