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ديني

الأوقاف: التحقيق مع 2 من مسئولي الدفع الإلكتروني ووقفهما عن العمل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:25 م
الأوقاف
الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، إيقاف كل من: عاطف عبد الحميد عباس عبد اللطيف ومحمود علي علي السقا مسئولي الدفع الإلكتروني بإدارة أوقاف الدلنجات ثان بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إنه بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف البحيرة والمرفوعة من رئيس قطاع المديريات الإقليمية قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف كل من: عاطف عبد الحميد عباس عبد اللطيف ومحمود علي علي السقا مسئولي الدفع الإلكتروني بإدارة أوقاف الدلنجات ثان بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل، لما نسب إليهما من مخالفات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف.

قرر وزير الأوقاف من خلال البروتوكول والتعاون المشترك بين الوزارة والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة زيادة عدد منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة للأئمة والعاملين بالأوقاف للعام الدراسي  ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م إلى ألف منحة مجانية. 

وذلك حرصا من وزارة الأوقاف على صقل القدرات العلمية للأئمة  والعاملين بالأوقاف ، ونظرا لزيادة عدد المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة . 

من ناحية أخرى شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة لالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم الخروج عنه أو اتخاذ المنبر في غير ما خصص له من الأمور الدعوية وفق خطة الوزارة

كما دعت الوزارة فى بيان اليوم، جميع القيادات الدعوية بالمديريات الإقليمية متابعة ذلك ومتابعة الالتزام بإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، وموافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة فور وقوعها.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة غدًا "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية".
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