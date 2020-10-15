الأوقاف: التحقيق مع 2 من مسئولي الدفع الإلكتروني ووقفهما عن العمل

أعلنت وزارة الأوقاف، إيقاف كل من: عاطف عبد الحميد عباس عبد اللطيف ومحمود علي علي السقا مسئولي الدفع الإلكتروني بإدارة أوقاف الدلنجات ثان بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.





وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إنه بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف البحيرة والمرفوعة من رئيس قطاع المديريات الإقليمية قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف كل من: عاطف عبد الحميد عباس عبد اللطيف ومحمود علي علي السقا مسئولي الدفع الإلكتروني بإدارة أوقاف الدلنجات ثان بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل، لما نسب إليهما من مخالفات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف.



