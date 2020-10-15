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رياضة

منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:37 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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يسرى غازى
تعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، سلبيا مع نادي أف سي مصر، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

حضر المباراة الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة.

بدأ منتخب مصر للشباب المباراة بتشكيل مكون من حمزة علاء لحراسة المرمي محمد سمير وحسام عبد المجيد وحازم هاني ومحمد اشرف للدفاع ومحمود جهاد والعربي بدر وياسين مرعي للوسط وأسامة فيصل وعبد الغني محمد ومحمد شحاتة في خط الهجوم.

يذكر ان الجهاز الفني يخوض مباراتين وديتين كل اسبوع في برنامج إعداد منتخب شباب مصر حتي موعد السفر الي تونس اول نوفمبر المقبل وكان الفريق قد فاز في اخر مباراة ودية علي نجوم المستقبل بهدفين دون رد. 

ويتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين  في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

من جهة اخري يحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب إمكانية الاتفاق علي مباراتين  وديتين مع احد أندية الدوري الممتاز استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.

وتلقي اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة  بشأن موقفهم النهائي من إقامة البطولة في موعدها او التأجيل لمدة شهر .

ومن المقرر  ان تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا في التاسع من نوفمبر المقبل وحتي الرابع والعشرين من نفس الشهر 
وكان الرد النهائي هو إقامة البطولة في موعدها من منتخبات مصر وتونس المؤهلة لأمم أفريقيا فى موريتانيا مطلع عام ٢٠٢١.

 أما المنتخب الليبي فقد طالب بالتأجيل لمدة شهر  ولمً يتلقي اتحاد شمال أفريقيا اي رد من المغر ب والجزائر  علي الرغم من انتهاء المهلة المحددة للدول من الاستقرار علي موعد بدء البطولة في الخامس من اكتوبر الجاري.

وتنتظر المنتخبات  الخمس المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا  خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز  تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس كورونا قبل السفر بمدة كافية.

وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أعرب عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه العربي بدر لاعب النادي الاهلي ومنتخب الشباب تحت 20 سنةً أمام انبي وقال أن هذا الآداء هو الطبيعي من اللاعب الذى يملك إمكانيات عالية فنيا وبدنيا  في الجانب الدفاعي والهجومي.

  وأضاف المدير الفني لمنتخب الشباب ان العربي كان لديه شخصية وثبات انفعالي ويعتبر جوكر نظرا لإجادته في اكثر من مركز  داخل الملعب ، و أدى واجبات مركزه كما طلبت منه من موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي علي الرغم انه لا يشارك في مركز الظهير الأيمن. 

كما أثني ربيع ياسين علي إبراهيم عادل لاعب خط وسط بيراميدز الذي شارك اليوم أمام نادي مصر مشيرا إلى مستواه الثابت والمتميز ، كما أن مشاركته تساهم في منحه خبرات تعطيه افضلية مع منتخب الشباب ، وطالبه أن يستمر في الآداء المميز مع فريقه حتى يكون على قدر الثقة التي يوليها له الجميع.

يذكر ان منتخب مصر للشباب تحت 20سنة يستعد لبطولة شمال أفريقيا  المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021  بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا حيث يتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي موريتانيا مباشرة.
منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور
منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور
منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور
منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور
منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور
منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور
منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور
منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور
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