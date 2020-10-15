لوك جديد .. 10 صور لـ الراقصة دينا تبرز أنوثتها

خضعت الراقصة دينا لجلسة تصوير جديدة، أثارت جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا، حيث ظهرت بملامح ملفتة وجميلة ولوك جديد.





وتثير الفنانة دينا الجدل من فترة لأخرى بسبب جلسات تصويرها الجريئة، التي تبرز أنوثتها بطريقة لافتة.







ونشرت الفنانة دينا، صورة جديدة لها من آخر جلسة تصوير وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت دينا قائلة: " شكرًا جزيلًا للفريق الذي عمل في هذه الجلسة ، أحبكم جميعًا".



