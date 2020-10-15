ندوة تثقيفية حول محاربة الشائعات وكيفية الرد عليها بالأقصر.. شاهد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس ندوة تثقيفية موسعة حول " دور مديرية التعليم بالأقصر في محاربة الشائعات وكيفية الرد عليها في نطاق علمي"، بمقر مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك.





شارك فى الندورة مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر الدكتور عبد اللطيف عمران، والدكتور ابوالحسن عبد الجواد عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعه بني سويف، والدكتور عبدالرحمن الصغير أستاذ مناهج اللغة العربية للناطقين باللغات الأجنبية جامعة العريش.





تناولت الندوة خطورة الشائعات المغرضة وتعدد أنواعها بالحرب الكيميائية والأجهزة الحديثة، وأن أبسط ما تقدمه في 6 أكتوبر محاربة الشائعات.





كما تضمنت دور التعليم فى محاربة الشائعات، والتعريف بالفرق اللغوى بين الشائعة والإشاعة، و أنواع التفكير ، و الأفكار اللاعقلانية ، و السلوك الإنسانى والشائعات، و الشائعات السلبية والإيجابية، و جوانب انتشار الشائعات ، وحرب أكتوبر 1973 والشائعات، ووظائف العقل الإنسانى فى التعامل مع الشائعات – الحرب الإلكترونية، وتطرقت الندوة إلى أدوار المعلم والتعليم فى التوعية بمخاطر الشائعات.









فى ذات السياق، قال الدكتور عبد اللطيف عمران إن مديرية تعليم الأقصر تحرص على تفعيل هذه الملتقيات والتي تستهدف مديري المدارس لجميع المراحل من رؤساء أقسام ومجالس أمناء وأولياء أمور، وكذلك المجتمع المدني.





وأكد عبد اللطيف ضرورة الاهتمام استقبال العام الدراسي بكافة الإجراءات الاحترازية وفق تعليمات الوزارة، متمنيًا بأن يكون العام الجديد عام مكلل بالتوفيق.





وأوضح الدكتور عبد الرحمن الصغير مدى حكم الدين من الإشاعات، وكذلك عوامل انتشار الإشاعات وأضرار الإشاعات على على المجتمع من حيث هدم الإقتصاد ، والقتل ، والجهل ، والفراغ ، و الكره ، والحسد.



