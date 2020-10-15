شاكر عبد الحميد: المصريون قادرون على صناعة المعجزات

نصح الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، بعدم الاستماع للمشككين في انتصار حرب أكتوبر 1973.









وأضاف "شاكر" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اليوم الخميس، أن حرب أكتوبر مملوءة بالدروس والعبر والتي ينبغي النظر إليها بعمق والاستفادة منها في واقعنا الحاضر.









وأشار إلى أن "الشخصية المصرية تقدر تعمل المعجزات ولكن المهم تتوفر الروح الوطنية والمعنوية والإحساس الجمعي".









ودعا "شاكر" الدولة لإنشاء مركز لدراسة الشخصية المصرية فقط لهذا الموضوع، متابعا: "نحتاج قراءة نقدية للشخصية للتوصل لخصائصها بدقة".







