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محافظات

نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء فى احتفالها بالذكري الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:57 م
نقابة مهندسين قنا
نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء
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يوسف رجب

احتفلت نقابة المهندسين الفرعية بقنا، بالذكرى الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة، فى مقر النادى بقنا، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، و المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محمود ياسين، مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا والدكتور محمود أبوزيد نقيب مهندسين قنا.

بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم  وتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والاغاني الوطنية لفرقة الموسيقي العربية.


جدد محافظ قنا، تهنئته بهذه المناسبة الوطنية المجيدة  لأهالي المحافظة وجموع الشعب المصري ، مشيرا إلي أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل تجسيدًا حيًا لإصرار وعزيمة الشعب المصري الذى تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمصر والأمة العربية ، مشيدا بالمشاركة البناءة للقوات المسلحة فى جميع المشروعات القومية، فضلًا عن دورها فى حماية البلاد و الزود عن أمن الوطن، داعيًا الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة تقديرا لما قدموه هؤلاء الأبطال من تضحية وفداء للحفاظ علي أمن مصر الحبيبة.


وأكد الداودي، أن محافظة قنا تبذل كل جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن هذا الوطن.


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نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء فى احتفالها بالذكري الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة
نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء فى احتفالها بالذكري الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة
نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء فى احتفالها بالذكري الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة
نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء فى احتفالها بالذكري الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة
نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء فى احتفالها بالذكري الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة
نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء فى احتفالها بالذكري الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة
نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء فى احتفالها بالذكري الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة
نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء فى احتفالها بالذكري الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة
نقابة مهندسين قنا تكرم أسر وشهداء فى احتفالها بالذكري الـ ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة
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