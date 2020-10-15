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البحوث الزراعية: الاعتماد على القطن قصير التيلة ينهي منافسة مصر في السوق العالمية.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:48 م
رئيس مركز البحوث
رئيس مركز البحوث الزراعية
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محمود محسن
قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن القطن المصري معروف للجميع على مستوى العالم، مؤكدا أن هناك دعوات لزراعة القطن قصير التيلة في مصر فهذا ان دل يدل على مافيا تحارب القطن المصري.

وأضاف سليمان خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن القطن المصري ينافس عالميا، مشيرا إلى أنه لو تم التوجه نحو القطن قصير التيلة بشعار ان الإنتاجية الخاصة به اعلى، فإننا لا نستطيع المنافسة من خلاله لأنه يمثل زراعة مروية في مساحات مفتتة.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية انه لو تم التوجه نحو القطن قصير التيلة فى مصر فإن تكلفة إنتاجه ستتجاوز 1500 جنيه في القنطار الواحد ولم يستطع المنافسة في سوق القطن العالمية.

وأشار سليمان إلى ان هناك مستفيدين من التجار قد يكونوا وراء تدهور صناعة القطن، مؤكدا اننا كوطنيين يجب أن نحافظ على القطن المصري وعلى سعره حتى لا يتخلى الفلاح عن زراعته.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أنه منذ ان تقلصت المساحة المنزرعة من القطن حدثت فجوة في الزيت والعلف، مؤكدا أن بذرة الزيت كانت تسد هذه الفجوة وأيضا لا بد من عدم تصدير القطن خام والعمل على ادخاله في صناعات. 
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