تحذير.. الألعاب الإلكترونية تؤثر على الصحة البدنية والعقلية والتحصيل العلمي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، ندوة عن الاثار السلبية للألعاب الإليكترونية على التحصيل العلمي للنشء والشباب، وذلك في إطار مبادرة الاثار السلبية للألعاب الإليكترونية.

وقال الدكتور ايهاب عبد الخالق محمد رئيس وحده الازمات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، إن الألعاب الإلكترونية تعتبر بِضاعة تكنولوجية يتم المُتاجرة بها، إذ إنها عبارة عن جزء من الثقافة الرقميَّة الحديثة والتي تؤثر على الأشخاص بطُرق مختلفة قد تكون الألعاب الإلكترونية مشكلة كبيرة في حال تم استخدامها مِن قِبَل الطفل أو المراهق بشكل كبير ومُتكرِّر، حيث إن هذه الألعاب ستكون دافع لإهمال المسؤوليات الشخصيَّة، أو العائلية، أو التعليمية، وقد تمَّ تصنيف مشكلة إدمان الألعاب الإلكترونية على أنها مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى تدمير الصِّحة العامة.





اقرأ أيضًا:

طاحونتا المندرة والمنتزة..تاريخ أثري يمتد لأكثر من 200 عام على أرض عروس البحر.. شاهد

وأضاف أن مفهوم الألعاب الإلكترونية ارتباط بالعديد من المشاكل الصحيَّة كالسمنة، والكسل، والانطواء، والأمراض الاجتماعية، كما تؤثر أيضًا على الصحة البدنية والعقلية، والتي تحصل بسبب كثرة استخدام هذه الألعاب، كما يُمكن أن تُسبب الألعاب الإلكترونية آلام في مفاصل اللاعب نظرًا لفترات اللعبة المتواصلة التي يُمضيها اللاعب دون استراحة، وقد تكون آلام في مفاصل الرقبة، أو مفاصل اليد، أو مفاصل الرسغ.

كما حذر أن الألعاب الإلكترونية العنيفة تُحفز على السلوك العدواني لدى الأطفال نظرًا لكثرة مُشاهدة الطفل لمشاهد العُنف، وأنَّ الألعاب الإلكترونية تؤثر على جميع الأشخاص سواء أكانوا أصحاب سلوك عدواني في طبيعتهم أم لا، كما أنها تؤثر على الإناث أيضًا وليس فقط على الذُّكور.

وأكد أن هذه الألعاب تؤدي إلى جَعل الجسم في حالة توتر، مما يزيد من ضغط الدم وعدد نبضات القلب، إذ إنَّ الألعاب الإلكترونية حتى إن لم تَكُن ألعاب عنيفة أو ألعاب حركة تؤدي إلى زيادة مُستوى التحفيز البصري والمعرفي مما يضع الدماغ والجسم في حالة التوتر هذه، وبالتالي حصول مشاكل في النوم، ومن الجدير بالذِّكر أن نوم الطفل لِمُدة 8 إلى 10 ساعات لا يعني عدم مُعاناته من اضطرابات النوم، حيث قد يؤدي لعب الألعاب الإلكترونية إلى التأثير على المناطق البدائية في الدماغ، وإرسال إشارات تجعل جسم الطفل في حالة تأهب حتى في أثناء نومه.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالمبادرات التي تخدم المجتمع.

وتجدر الإشارة الى ان هذه المبادرة سوف يتم تنفيذها في مراكز الشباب لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة منها.