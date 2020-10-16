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حوادث

حبس شخص اشترك مع آخر في النصب على مواطنين بالاستيلاء على 2.8 مليون دولار

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:11 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع أخر بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال "تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية".

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة ضبط واحضار المتهم الهارب، والتحري عن نشاطهما واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بالإشتراك مع آخر بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال " تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية ".

وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها (2 مليون جنيه مصرى – 800000 دولار أمريكى) تحت ذات الزعم مقابل أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ، وكذا التوقيع لهم على شيكات بنكية بالمبالغ المالية المتحصلة منهم والتى تم رفضها من قبل البنك لعدم كفاية الرصيد.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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