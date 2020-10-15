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رئيس شركة سيمنز العالمية: مصر ستكون مركزا لخدمات الطاقة في أفريقيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال رئيس شركة سيمنز العالمية جو كايسر، إن الاجتماع مع الرئيس السيسي أمس كان  للحديث عن  المشروعات الكبرى في عدة مواقع، مشيرا إلى أنهم يدرسون مشروعات عديدة في مجال الطاقة والبنية التحتية.


وأضاف، خلال  لقاء خاص مع برنامج "مساء  دي ام سي " الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان: افتتحنا مركز الخدمات للعمل على تدريب الشباب بمشروعات الطاقة وصيانة المحطات"، مؤكدا أن مصر ستكون مركزا لخدمات الطاقة في أفريقيا.


وأشار إلى أنهم يعملون مع شركات مصرية لها خبرات طويلة في مجال الطاقة ولبناء المستشفيات، قائلا: "نعمل على تطوير المناهج وتنمية مهارات من يتم تدريبهم".


وأوضح رئيس شركة سيمنز العالمية أن هناك خطة كبيرة لنقل الطاقة الى أفريقيا.
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