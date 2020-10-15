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فن

على شاطئ البحر.. زوجة عاصي الحلاني في إطلالة أنيقة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:39 م
كوليت بولس زوجة عاصي
كوليت بولس زوجة عاصي الحلاني
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محمد بدران
نشرت كوليت بولس ، زوجة الفنان اللبناني عاصى الحلانى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ".

وظهرت كوليت بولس علي شاطئ البحر بإطلالة أنيقة ترتدي عباءة، وتركت شعرها البني القصير منسدلا علي كتفيها ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وظهرت "سلامة " فى الفيديو وهى ترتدى عباءة وطرحة سوداء حيث إن الدور يتطلب ارتداؤها تلك النوعية من الملابس .

شارك عاصي الحلاني بأغنية جديدة في الندوة التثقيفية 32، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح وذلك في ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان سامر أبو طالب وتوزيع زوم.

وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 

يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.


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My #seascape at mannoula❤️ 🌞 @kaftish

A post shared by Colette Hallani (@colettehallani) on

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