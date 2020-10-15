جامعة طنطا تفتح أبوابها للأشقاء العرب.. وبرامج مميزة للوافدين

قال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تفتح أبوابها للأشقاء العرب من مختلف دول الوطن العربي، مشيرا إلى أنه يتم تقديم برامج مميزة فى شتى التخصصات للطلاب الوافدين .

















جاء ذلك في كلمته التى ألقاها اليوم خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها جامعة طنطا، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق وحمى ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتوره رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.









وأكد عماد عتمان، استمرار جامعة طنطا في القيام بالدور المنوطة به في دعم حركة التعليم والبحث العلمي تماشيًا مع رؤية الدولة، وذلك فى إطار مبادرة "ادرس في مصر" التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع الطلاب الوافدين.









كما عبر نائبا رئيس جامعة طنطا الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة عن سعادتهما بتخريج الطلاب الوافدين على مستوى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا ، كما وجها الشكر لعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذين كان لهم الدور البارز في تخرج هؤلاء الطلاب ، متمنيين لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية.







