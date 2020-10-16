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فن

في حفل عشاء .. شاهد لقاء الخميسي برفقة زوجها عبد المنصف

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:21 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة لها  عبر خاصية الاستوري علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة برفقة زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمي المنتخب المصري السابق ووادي دجله الحالي من حفلة عشاء .

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وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
في حفل عشاء .. شاهد لقاء الخميسي برفقة زوجها عبد المنصف
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