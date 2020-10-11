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توك شو

بعد هجوم السوشيال ميديا.. لقاء الخميسى ترد على منتقديها.. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:07 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة لقاء الخميسى، إن ما أغضبها من التعليقات السلبية على تدوينة لها عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى، هى أنها أثناء إشادتها بزوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى وادى دجلة، جاءت التعليقات سخيفة ومهينة ولا معنى لها، إلا أنها تعبر عن مرضى نفسيين.


وأضافت لقاء الخميسى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى المصرية "لينا 16 سنة بنتشتم أنا وزوجى.. والهجوم كان من بعض جمهور الزمالك وده اللى خلانى أرد على كل واحد في السوشيال ميديا واتقدم ببلاغ ضد من تلفظ بألفاظ خارجه".


وأوضحت لقاء الخميسى، أنها كزوجة تتأثر بما يتم تداوله عبر السوشيال الميديا بشأنها أو بشأن زوجها، وتابعت: "عبد المنصف دائمًا يقول لى متركزيش مع التعليقات"، مشددة على أن الهجوم عليها وعلى زوجها لا علاقة لها بالدين والأخلاق.


وتابعت لقاء الخميسى، أنها لا تتابع مباريات كرة القدم، ولكنها فخورة بزوجها وستظل تدعمه، وتسانده، مضيفة: "أعصابى لا تتحمل مشاهدة مباريات كرة القدم ولذلك لا أشاهدها ولكن سأظل أدعم زوجى".

كانت لقاء الخميسى تعرضت إلى هجوم شديد بسبب إشادتها بزوجها  محمد عبد المنصف حارس وادى دجلة فى المباراة التى جمعت فريقه مع الزمالك بالدورى العام وانتهاء اللقاء بالتعادل السلبى.
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