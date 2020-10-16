طريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ؛طريقة عمل كب كيك بالشوكولاته فى المنزل.
مقادير كاب كيك الشكولاتة :
ثلاث بيضات
كوب سكر
كوب ونصف دقيق
كوب زيت
كيس من خميرة البكنج بودر
كوب حليب سائل او كوب لبن نيدو
ربع كوب كاكاو
2 فانيليا
معلقة خل
طريقة عمل كاب كيك الشكولاتة :
نخلط الدقيق مع الخميرة
في خلاط الكهربائي نخلط باقي المقادير جيداا
ثم نجمع بين الخليطين
نصب الخليط في قوالب الكاب كيك وندخلها فرن بدرجة حرارة 180 درجة لمدة ثلث ساعة.
ثم نزين كاب كيك حسب الرغبة وشهية طيبة