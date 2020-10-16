AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ؛طريقة عمل كب كيك بالشوكولاته فى المنزل.

مقادير كاب كيك الشكولاتة :

ثلاث بيضات
كوب  سكر
كوب  ونصف دقيق
كوب زيت 
كيس من خميرة البكنج بودر 
كوب  حليب سائل او كوب لبن نيدو 
ربع كوب  كاكاو
2 فانيليا 
معلقة خل 

طريقة عمل كاب كيك الشكولاتة :

نخلط الدقيق مع الخميرة
في خلاط الكهربائي نخلط باقي المقادير جيداا
ثم نجمع بين الخليطين
نصب الخليط في قوالب الكاب كيك وندخلها فرن بدرجة حرارة 180 درجة لمدة ثلث ساعة.
ثم نزين كاب كيك حسب الرغبة وشهية طيبة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحسن المزاج ومنعش.. طريقة عمل كابوتشينو مثلج بالشوكولاتة

تعلمي طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في المنزل .. فيديو

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل وافل بالشيكولاتة والفواكه

طريقة عمل كيكة تمر بالشيكولاتة

طريقة عمل كيكة الجبنة والزعتر ميلك شيك الشوكولاتة مع الشيف توتا مراد

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

ترشيحاتنا

بعد ساعات من اعتقالها.. السلطات السودانية تفرج عن زوجة البشير

وزير المالية: لا تحريك في شرائح الضرائب للقطاع الخاص

تامر أمين ينفعل على الهواء ويعرض 4 وقائع تعدي على السيدات

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن علاج كورونا المستخدم لتعافي ترامب

سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

من داخل سيارتها الفارهة .. شاهد ياسمين صبري في أحدث ظهور عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

دراسة تنصح بتناول الشاي المغربي لتخفيف التهاب الحلق .. إليك مكوناته البسيطة

من لبنان .. سولاف فواخرجي بإطلالة بسيطة تكشف عن زيادة وزنها