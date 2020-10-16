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فن

فخورة بيك يا صديقي ... مريهان حسين تهنئ تامر حسني على أغنيته الجديدة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
تامر حسني
تامر حسني
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ميرنا محمود
هنأت الفنانة مريهان حسين  النجم تامر حسني  بعد طرح اغنيتة الجديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت مريهان حسين قائئلة : مبروك يا صديقي ،، فخورة بك كالعادة تيمو.

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طرح الفنان تامر حسني اغنية جديدة بعنوان " مبطلناش احساس" منذ قليل من البومه الجديد " خليك فولاذي"، عبر قناة شركة روتانا الرسمية.
الاغنية من كلمات محمد القاياتي والحان محمد حمزة وتوزيع امين نبيل. 

تقول كلمات الأغنية: "بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس.. بطلنا نحب زيادة مبطلناش إحساس"، وتعتبر هذه الأغنية بمثابة التعاون الأول بين تامر حسني وفريق عملها بالكامل.

ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".

وكان تامر قد استقر على تقديم 11 أغنية بألبومه "خليك فولاذي"، وقيامه بتجهيز الماستر النهائي، ولكنه عاد مجددًا للعمل على الألبوم في سبتمبر الماضي وضم إليه أغنية جديدة وارتفع عدد الأغاني إلى 12، والسبب موضوع اجتماعي كتبه الشاعر حمادة السيد، والحان مديح محسن، قرر تامر ضم الأغنية إلى الألبوم وتصويرها أيضًا، وهي من توزيع أمير محروس. 

ويتعاون تامر في ألبومه الجديد أيضا مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

يذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرًا كليب أغنية "اختراع" التي تعاون فيها مع المطرب محمود العسيلي، وهو من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، يأتي ألبوم "خليك فولاذي" بعد عامين من طرح ألبوم "عيش بشوقك"، الذي تم إصداره 2018، وحقق نجاح جماهيري كبير، ونسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة، ولذلك ينتظر جمهور تامر حسني الألبوم الجديد بفارغ الصبر وهو ما يظهر من خلال التفاعل الكبير والتساؤلات الخاصة عن الألبوم من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، بطولة ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
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