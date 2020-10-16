AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة توضح كيفية الوقاية من سكر الحمل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:37 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن معلومات هامة عن سكر الحمل، و كيفية الوقاية منه، وخطورته علي الجنين.

وأوضحت الوزارة، المعلومات كالتالي:-

الإصابة بسكر الحمل يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل، وقد يعرض الجنين لزيادة الوزن المفرط عادة ما يختفي سكر الحمل بعد ولادة الطفل.

الوقاية من الإصابة بسكر الحمل، حافظي على فقدان الوزن الزائد ممارسة النشاط البدني بانتظام وذلك قبل التخطيط للحمل.

سكر الحمل عادة لا توجد له أعراض، ومن الضروري إجراء تحليل لمعدل السكر في الدم مبكرا أثناء الحمل.

50 % من السيدات اللاتي تعرضن للإصابة بسكر الحمل يصبن بداء السكر من النوع الثاني.

سكر الحمل من الم مكن أن يظهر للسيدات الحوامل غير المصابات بداء السكر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و 6088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ زمن كورونا.. الصحة توضح أوقات غسل الأيدي

بعد ارتفاع الأعداد.. الصحة توضح الفيتامينات للوقاية من كورونا

اكياس حمراء.. الصحة توضح موقف نفايات المدارس الخطرة في زمن كورونا

الصحة توضح عوامل الإصابة بمرض السكر

الصحة: المشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا تستهدف تقييم فعالية اللقاح

الصحة تعلن عن شروط إجراء تجارب لقاح فيروس كورونا

ترشيحاتنا

دود في الدجاج .. سيدة تتناول وجبة من مطعم شهير و تنشر تحذيرا من التعامل معه .. صور

حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.. اعرفها

بعد وفاة محمود ياسين.. قصة حبه مع شهيرة وعلاقة أحمد زكي بها

عمر ربيع ياسين: الأهلي يمنع انتقال آزارو لـ الزمالك أو بيراميدز

عنكبوت سام| عطل في سماعة أذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة..شاهد

بسبب إسرائيل.. محمد عساف يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج ما أفسده كورونا .. دراسة تنصح باتباع هذا النظام بعد التعافي من العدوى

في اليوم العالمي للتغذية .. 7 عادات خاطئة يجب تجنبها فورا

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء