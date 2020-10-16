AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استطلاع: تراجع آراء الكنديين تجاه الولايات المتحدة لمستوى قياسي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
تراجع آراء الكنديين تجاه الولايات المتحدة إلى أقل مستوى قياسي منذ 40 عاما خلال العام الماضي، مع أكثر من ثلاثة من كل خمسة كنديين يتبنون وجهة نظر غير مواتية للولايات المتحدة، وفقا لاستطلاع نشر اليوم /الخميس/.

وأوضح استطلاع معهد (إنفايرونكس) أنه في حين لوحظ التراجع في جميع أنحاء كندا وعبر جميع الفئات السكانية، وجد الاستطلاع أن التغيير الأكثر وضوحا تجاه الولايات المتحدة في مقاطعة أونتاريو، والذي شهد انخفاضا إلى 26% من 41%، وبين أولئك الذين يتعاطفون مع حزب المحافظين، الذي شهد انخفاضا إلى 45% من 63%. وتظل الآراء الإيجابية هي الأعلى في ألبرتا عند 39%. وكان لدى الرجال أكثر من النساء رأي إيجابي عن الولايات المتحدة، وهو نمط ثابت منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

ومن المرجح أن يشعر الكنديون بأن البلدين أصبحا أقل تشابها من كونهما أكثر تشابها، حيث يعتقد أكثر من واحد من كل ثلاثة أن البلاد أصبحت أقل شبها بجارتها، بعد أن كانت واحدة من كل عشرة قبل عقدين تقريبا. وكان الكنديون الأصغر سنًا أكثر ميلا لرؤية كندا تصبح أكثر شبها بالولايات المتحدة بنسبة 35%.

وعلى الرغم من المشاعر السلبية المتزايدة، لا يزال معظم الكنديين يدعمون التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ويعتقدون أن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة كانت مفيدة للاقتصاد الكندي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترودو يعلن مقتل كنديين في انفجار مرفأ بيروت

كندا تعلن وفاة كنديين في انفجار بيروت الذي وقع خلال الشهر الجاري

كبيرة الأطباء الكنديين تحذر من مخاطر زيادة حالات "كورونا" في الخريف

مقاطعة أونتاريو الكندية تعلن أكبر حملة تطعيم ضد الأنفلونزا

ترشيحاتنا

عبد الناصر محمد: موسيماني لا يليق باسم وتاريخ النادي الأهلي

يوم الجمعة.. أفضل أدعيته وساعة الاستجابة فيه

تقارير| سيكازوي حكما لموقعة الوداد والأهلي

العثور على رضيع حي في حضن أمه المتوفاة بعد سقوط طائرة .. صور

موجز السوشيال ميديا..محمد صلاح يتصدر الترند..عمر كمال يعلن عن مفاجأة بعد أيام...هنا الزاهد برفقة عائلتها

إنبي يكشف مصير محمد شريف وأحمد علي مع الفريق الموسم المقبل

AdvertisementS

رفض الاعتراف به .. حبس سيدة وزوجها لقتلهما طفلهما غير الشرعي بالسلام

سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

مسجل خطر يغتصب سيدة أمام زوجها.. تعليق ناري من تامر أمين

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.. اعرفها

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة

التعاون السعودي يطلب دعما ماليا بسبب كارتيرون

لقاء الخميسي: عبد المنصف مضى للأهلي ومن يوم ما فتحت عيني على الدنيا وأنا بحب الخطيب

حدث ليلا.. قرار مفاجئ من الكاف بشأن مباراة الأهلى والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

العريس و العروسة هربوا .. القبض على حفل زفاف بالكامل بتهمة مخالفة قوانين التباعد الاجتماعي .. فيديو

كنت بهزر معاها .. طفلة تلقى مصرعها على يد جدها بعد إلقائها في البحر .. صور

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الفطار .. دراسة تكشف عن مشروب ساخن مفيد لمرضى السكر

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة