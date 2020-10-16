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فن

بالأسود.. دينا تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة دينا، عدة صور جديدة لها من آخر جلسة تصوير وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا لمتابعيها بجلسة تصوير جديدة ومختلفة باللون الأسود.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:
- ايه القمر ده 
-الصور تحفة

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وشاركت دينا في مسرحية "ألابندا" عام 2001 وتزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

وجسدت دينا دور الراقصه في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقه في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين
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