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مرأة

علاج التهاب العصب الثالث في الوجه

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:31 م
علاج التهاب العصب
علاج التهاب العصب الثالث في الوجه
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اسماء محمد
يوجد العصب الثالث بالوجه،  وهو المسؤول الرئيسي عن تحريك الجفون وأعصاب العين، ونادرا ما يصاب بالالم في جزء اخر من الوجه، وتحديدا الجانبين وحينها يكن الالم شديد .

ونعرض لكم ابرز طرق علاج التهاب العصب الثالث ، وفقا لما عرضه"  southwestpainmanagement" .
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الأدوية المضادة للتشنج: الأدوية التي تمنع تحفيز الأعصاب هي عادةً الخط الأول في علاج ألم العصب الخامس، و قد يصف الطبيب الأدوية المضادة للاختلاج بما في ذلك كاربامازيبين وأوكسكاربازيبين وكلونازيبام وتوبيراميت وعدد من الأدوية الأخرى التي أثبتت فعاليتها في تقليل فرط نشاط الأعصاب. غالبًا ما يتم تحديد الجرعات المناسبة من هذه الأدوية القوية عن طريق وصف كميات متزايدة تدريجيًا من الدواء ومراقبة الآثار والآثار الجانبية بعناية.

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات: 
إذا ظهر الألم على أنه مستمر أو حارق أو مؤلم ، فقد وجد أن مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مفيدة في إدارة الألم.

إجراءات بضع الجذور: 
تمنع إجراءات بضع الجذور الألم عن طريق تدمير ألياف عصبية محددة. يمكن أن تسبب النتيجة النهائية خدرًا في الوجه. في علاج ألم العصب الثلاثي التوائم ، تم استخدام عدة أشكال لبضع الجذور بشكل فعال، و يعمل ضغط البالون على منع إشارات الألم عن طريق نفخ بالون بجوار العصب ثلاثي التوائم في قاعدة الجمجمة بضغط كافٍ لإتلاف العصب، وتستخدم آفة ترددات الراديو التيارات الكهربائية لتحديد جزء العصب ثلاثي التوائم المسؤول عن الألم ويدمر تلك الألياف العصبية بقطب كهربائي ساخن. 

في الجراحة الإشعاعية التجسيمية
تتسبب الحزم الإشعاعية عالية التركيز الموجهة إلى العصب ثلاثي التوائم في قاعدة الجمجمة ببطء في إحداث إصابة في العصب على مدى عدة أشهر.

تخفيف ضغط الأوعية الدموية الدقيقة: يعمل هذا الإجراء الجراحي عن طريق زرع وسادة بين العصب ثلاثي التوائم والأوعية الدموية الضاغطة.

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