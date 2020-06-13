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مرأة

آلام فى الوجه.. تعرف على أسباب و أعراض إصابة الطفل بـ التهاب العصب السابع

السبت 13/يونيو/2020 - 01:02 م
اصابة الطفل بـ التهاب
اصابة الطفل بـ التهاب العصب السابع
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هاجر هانئ
أكد الدكتور أحمد زاهر لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى، أن حدوث أي إلتهاب في العصب السابع يعطل وظيفته، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحدث حتى مع الطفل وفي هذه الحالة لا يستطيع الطفل التحكم في عضلات الوجه وهو ما يؤثر بشكل كبير عليه.

وأضاف أحمد زاهر، أن اصابة الطفل بـ التهاب العصب السابع  يكون نتيجة لعدة أسباب منها:
- عدوي فيروسية
- الإصابة بمرض مناعي
- التهاب الأذن الوسطي
- إصابة الطفل بموجة برد شديدة

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وأوضح استشارى المخ و الاعصاب ، أن ابرز الأعراض التى تدل على اصابة الطفل بـ التهاب العصب السابع تتمثل في  
-الشعور بوخز والام في الفم
-تصلب وجة الطفل
-إعوجاج في فمه ولسانه
-عدم القدرة علي تناول الطعام
-نزول الماء من فمه
- تنميل في وجة الطفل
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