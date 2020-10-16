موسيماني يستعين بـ5 مباريات لكشف نقاط القوة في الوداد البيضاوي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على مشاهدة خمس مباريات لفريق الوداد المغربي؛ استعدادا للقاء المرتقب بينهما مساء غد السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وقام موسى ماتالابا وأحمد سليمان، محللا الأداء بالجهاز الفني، بتقديم تقرير مفصل لبيتسو موسيماني المدير الفني عن نقاط القوة والضعف في فريق الوداد.





ويعقد بيتسو موسيماني، محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق مساء اليوم الخميس في فندق الإقامة بالمغرب.





ومن المقرر أن يقوم المدير الفني بمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب في المباراة وفقا للمباريات التي تم دراستها للمنافس.





ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء غد السبت على مركب «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وعقد موسيماني محاضرة مطولة أمس مع لاعبية بفندق الإقامة أستمرت قرابة ال70 دقيقة شهدت عرض مجموعة من لقطات الفيديو التي تعمد فيها المدير الفن علي إيقافه اكثر من مرة لشرح طريقة لعب كل مركز في الوداد البيضاوي .





ولم يفصح موسيماني في المحاضرة عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة ولكنه أكتفي بمنح تكليفات لكل مركز برقم معين ، وطالب موسيماني لاعبيه بعدم الخوف والإنجراف وراء مقولة التفوق النفسي للمنافس عليهم والغيابات التي تضرب صفوف الفريق.



