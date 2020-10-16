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حوادث

بقيمة ١٠٠ مليون جنيه.. ضبط 600 ألف نسخة كتاب دراسي مقلد داخل مخزن بأبو النمرس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:47 م
مليون جنية داخل مخزن
مليون جنية داخل مخزن بابو النمرس
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (600,000) نسخة كتاب دراسى تعليمى عربى وأجنبى، جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وذلك بداخل (مخزن كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أبوالنمرس بالجيزة).

 وتم ضبط المدير المسئول عن المخزن المشار إليها لمخالفته حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، وتبين أن الكتب المضبوطة تقدر قيمتها بحوالى (100,000,000) مائة مليون جنيه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

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