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محافظات

محافظة القاهرة تستعد للعام الدارسي الجديد بـ5459 مدرسة.. اعرف التفاصيل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:17 م
المحافظ خلال الاجتماع
المحافظ خلال الاجتماع
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عبد العزيز جمال
تستعد 5459 مدرسة بالعاصمة لاستقبال 2386831 طالبا وطالبة  بالعام الدراسى الجديد 2020/2021 الذى يبدأ صباح غدٍ السبت بمراحل التعليم المختلفة  .

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة توفير المناخ الصحى الملائم للطلاب والمتابعة المستمرة للنظافة العامة للمدارس واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية الطلاب من الاصابة بالأمراض ومتابعة الحالة الصحية للطلاب مؤكدًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية فى كل مدرسة بشكل دورى .

وطالب المحافظ بعمل فعاليات للتوعية الصحية من خلال الإذاعة المدرسية والندوات والمناظرات ومعسكرات النظافة واللوحات الارشادية بالمدارس مع توضيح الخطوات الإرشادية لتجنب العدوى والنظافة الشخصية والنظافة العامة في الطابور الصباحي والحصص المدرسية الأولى .

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى ، بالإضافة الى قيام مديرى الإدارات والمدارس بالاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، والتأكد من صيانة الفصول وسلامة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة ، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها والاهتمام بنظافة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح .

وأكد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بالتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد .
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