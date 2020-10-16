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أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي يرسل بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في غينيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:20 م
الإتحاد الأفريقي
الإتحاد الأفريقي
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أمينة الدسوقى
قرر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد ، نشر بعثة مراقبة الانتخابات (MOEUA) كجزء من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أكتوبر الجاري في جمهورية غينيا.

ومن المقرر أن يرأس وزارة الطاقة والشؤون الخارجية أوغستين ماتاتا بونيو ، رئيس الوزراء السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية البعثة والتى تتكون من خمسة وعشرين (25) مراقبًا بما في ذلك السفراء المعتمدون لدى الاتحاد الأفريقي (AU) والبرلمانيون الأفارقة ورؤساء هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية الأفريقية.


وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي فى بيان أن الهدف العام من البعثة هو تقديم تقرير دقيق بما في ذلك تقييم محايد للانتخابات الرئاسية في 18 أكتوبر 2020 في جمهورية غينيا ، بما في ذلك مستوى امتثالها للمعايير الوطنية والإقليمية ، القارية والدولية. تنظيم الانتخابات الديمقراطية ، وتقديم توصيات لتحسين العمليات الانتخابية المستقبلية في الدولة بناءً على النتائج وهكذا، بالإضافة إلى إظهار تضامن الاتحاد الأفريقي ودعمه للعملية الانتخابية في جمهورية غينيا من خلال ضمان أن إجراء الانتخابات يسهم في توطيد الحكم الديمقراطي وإحلال السلام والاستقرار في البلد.

وتابع فقيه أن نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في جمهورية غينيا يأتى وفقًا للأحكام ذات الصلة من إعلان منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقي" بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا ؛ و المبادئ التوجيهية للاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات ومراقبتها في أفريقيا التي اعتمدها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في عام 2002 ، وكذلك الميثاق الأفريقي لانتخابات الديمقراطية والحكم المعتمد في عام 2007. 
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