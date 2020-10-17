التعليم العالي في أسبوع.. وضع اللمسات الأخيرة للعام الدراسي الجديد بالجامعات.. تخصيص 30 منحة كاملة سنويا لطلاب المدارس الحكومية بالجامعة الأمريكية.. وتخريج أول دفعة من أكاديمية الإنتاج الحربي



بشرى لطلاب المدارس الحكومية والمتفوقين| تخصيص 30 منحة كاملة بالجامعة الأمريكية

تخريج أول دفعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

وزير التعليم العالي يفتتح الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، وضع اللمسات الأخيرة للعام الدراسي الجديد بالجامعات، وافتتاح الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة.





أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء عن تخصيص ٣٠ منحة دراسية كاملة سنويًّا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس الحكومية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والجامعة.









وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على استمرار أواصر التعاون بين الجامعة الأمريكية والمؤسسات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع المصري على المستوى البحثي والعلمي.













كما استعرض عبدالغفار صور التعاون الناجحة مع الجامعة، والتي منها مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتعديل البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 1975، والذي بموجبه حصلت الحكومة المصرية على عدد 30 منحة دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة.









وأضاف الوزير أن التعاون بين الوزارة والجامعة الأمريكية سيعمل على توفير فرص أفضل للطلاب المصريين لبناء ثقافة القيادة لديهم، والتعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية والارتقاء بها من خلال تطوير البرامج الأكاديمية الجامعية وفقًا للنظم العالمية، موضحًا الجهود التي بذلت للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية التصنيفات العالمية للجامعات، فضلا عن إنشاء جامعات جديدة في محافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، وفتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.













كما شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء اليوم الأحد، في حفل تخريج أولى دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وتحت إشراف وزارة التعليم العالي، وذلك عن العام الدراسي 2020/2019، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين.









أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الأكاديمية تضم العديد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، مشيرا إلى الاهتمام البالغ من جانب الفريق الراحل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، الذي كان يحرص على التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المجالات العلمية والبحثية، وموجها الطلاب لاستكمال وصقل مهاراتهم العلمية والعملية والبحثية في مراحل حياتهم القادمة ومواكبة أحدث سبل التكنولوجيا الحديثة في ظل ما يشهده العصر من طفرة صناعية كبيرة ومفاهيم جديدة نحو التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.









ومن جانبه، أكد المهندس محمد أحمد مرسي أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم إهتماما بالغا بمنظومة التعليم والتعليم الفني من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة، وتركز على التعليم الذي يخدم الشق الصناعي للدولة بمختلف فئاته من خلال مؤسسات الوزارة التعليمية المختلفة والتي تشمل (الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، المدرسة الفنية للتعليم المزدوج بحلوان، مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، المعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام) لتخريج نخبة من المهندسين والفنيين القادرين على المنافسة في سوق العمل مما يعود بالنفع على المجتمع المصري.













وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أعمال تطوير وتجديد عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية الجديدة بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن الافتتاحات من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والذي قدم شرحا عن عمليات تطوير وتحديث، وإنشاء عددا من الوحدات التخصصية بكلية طب الأسنان، وأهمية هذه الوحدات في العملية التعليمية والتدريبية وعلاج مرضى الأسنان الكبار والأطفال، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير وتحديث الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان.









وأشار الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان إلى أن الكلية أنهت عمليات تطوير وتجديد وإحلال ثلاثة عيادات بالمبنى القديم بالكلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة للتخدير الكلى للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، كما قامت الكلية بإنشاء وتجهيز معمل محاكاة للأسنان بالمبنى الجديد.









وتشمل الافتتاحات تطوير وإحلال وتجديد 69 وحدة طب أسنان بثلاثة عيادات تخصصية، وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة للتخدير الكلى للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وجهاز ميكروسكوب جراحي لتدريب طلاب الدراسات العليا وإنشاء وتجهيز معمل محاكاة للأسنان بالمبنى الجديد يشمل 39 وحدة ألمانية الصنع بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه لتدريب طلاب برنامج "المنصورة مانشستر" لطب الأسنان وكذلك طلاب البرنامج الأساسي، بتكلفة إجمالية 19.800.000 (19 مليون و800 ألف جنيه).













بينما عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق ١٤اكتوبر ٢٠٢٠ في رحاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات













في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لجامعة عين شمس على استضافتها الجلسة رقم (٧٠٦) للمجلس









كما أكد على أن المجلس في اجتماعه اليوم قبل أيام قليلة من بداية العام الدراسي وبحضور جميع رؤساء الجامعات الحكومية قد اطمئن على استعداد الجامعات لبداية العام الدراسى الجديد مشددا على أهمية الالتزام الدقيق بالقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس اليوم وخاصة :





１- استكمال كافة الاجراءات الاحترازية مع تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ للإشراف على متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي قد ترتكب داخل الحرم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة واعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.









２- الانتهاء من وضع جميع الجداول الدراسية واعلانها خلال الاسبوع الأول من الدراسة طبقا لمنظومة التعليم الهجين المعلنة وطبقا لطبيعة الكليات والمعاهد.









３- التزام اعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الاول للدراسة وأهمية البدء في مراجعات على المقررات والتدريبات التى لم تستكمل خلال توقف الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.









４- الاهتمام بالجانب الثقافى والتوعوى خلال العام الدراسى مع التركيز على تعريف الطلاب بقضايا الوطن الهامة واهمية التصدى للشائعات واستهداف الدولة ومؤسساتها من الجماعات الارهابية مع ضرورة توعية المجتمع الجامعى باهمية وحدة الصف واهمية المشروعات القومية فى كافة المجالات التي أنجزتها وتنجزها الدولة المصرية لصالح المواطن المصري.









５- الاستعداد داخل الكليات والمعاهد بالجامعات بمناطق مخصصة للفرز والعزل المؤقت حال الاشتباة فى حالات الإصابة بڤيروس الكورونا المستجد مع وضع خطوات تنفيذية للتعامل مع الحالات من خلال قطاع ادارة الازمات المركزى والتنسيق مع المستشفيات الجامعية ووحدات مكافحة العدوى فى هذا الصدد وتعميم الاستبيان الذي أعده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على جميع الطلاب والعاملين بالجامعات مع تشجيعهم على التواصل بالخط الساخن(١٠٥) ثم اختيار الرقم (٣) الخاص باستشارة أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب المصرية في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.









６- التاكيد على سرعة البدء فى مشروعات الجامعات الاهلية المرتبطة بالجامعات الحكومية مع ضرورة سرعة الانتهاء من البرامج الأكاديمية المقترح البدء بها.









７- التاكيد على سرعة الانتهاء من المشروع القومى لمنظومة البيئة المعلوماتية للجامعات المصرية وذلك من خلال جداول زمنية محددة وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الجامعات الذكية والامتحانات الالكترونية الموحدة وكذلك سرعة الانتهاء من مراكز الامتحانات الالكترونية بكافة الجامعات الحكومية والمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية وذلك وفق تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الدعم غير المسبوق الذي يقدمه السيد الرئيس لتطوير منظومة التعليم الجامعي والمستشفيات الجامعية.











