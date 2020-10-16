بدء الاستعداد لمبادرة الكشف على الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس بـ الدقهلية

إدارة السن المدرسي بضرورة التأكد من اتخاذ اللازم نحو جاهزية واستعداد وتدريب أطقم العمل الخاصة بالمبادرة. وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية









يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة الطفل وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة تحت شعار مبادرة " سوء التغذية بالمدارس " وفي ضوء اقتراب العام الدراسي الجديد وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.





وأضاف أنه تم عمل اجتماع لمنسقي السن المدرسي بالإدارات الصحية وذلك لمناقشه الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع الأمراض المعدية وبخاصة فيروس كورونا المستجد وكذا مناقشة الاستعداد للبدء في المبادرة الرئاسية تحت اسم " سوء التغذية بالمدارس " وذلك للمدارس الابتدائية من الصف الاول الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي.





وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم إجراء مسح شامل لأطفال المدارس حيث يشمل الفحص قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم مشيرآ إلى أن من يثبت إصابته يجري تحويله إلى إحدى عيادات التأمين الصحي لتلقي الخدمة الطبية مجانا.



وأشار إلى أنه حث الجميع على التحلى بالعمل بروح الفريق الواحد من اجل صحة الطالب المصري متمنيا لجميع الطلاب عاما دراسيا سعيدا وصحة جيدة.