مي نور الشريف تنشر صورة لوالدها مع محمود ياسين: الله يرحمهم ويغفر لهم

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة لوالدها الفنان نور الشريف والفنان الراحل محمود ياسين، على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".





وعلقت مى نور الشريف على الصورة قائلة: "الله يرحمهم ويغفر لهم".



وغيب الموت أمس الأربعاء الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.







شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.







محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.







فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.







وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.





