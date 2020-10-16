أول تعليق من زيدان على أداء إمبابي وهالاند

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عدة أسئلة عن ارتباط النادي الملكي، بالثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.









زيدان ظهر في مؤتمر صحفي، قبل مباراة ريال مدريد وقادش، المقرر لها، غدًا السبت، بمنافسات الدوري الإسباني.





ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات زيدان، خلال المؤتمر الصحفي، وحاول تجنب الحديث عن التعاقدات، لكنه أبدى رأيه أيضًا بقدرات هالاند.





تم سؤال زيدان كذلك عن مارتن أوديجارد ومواطنه إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند والمرتبط بإمكانية الانتقال لريال مدريد، وقال: "لقد شاهدت مباراة النرويج، ولعب مارتن بشكل جيد بخط وسط متكون من أربعة، وعندما يذهب للمنتخب الوطني أفضّل أن يلعب، وبالنسبة لـ هالاند فهو ليس لاعبًا هنا، لكنه جيد".





وعن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، المرتبط بريال مدريد أيضًا، أتم زيدان: "هناك شائعات كثيرة حول ريال مدريد وأنا لا أتحدث عن اللاعب بشكل خاص ولكن عن الجميع بشكل عام، هذا لا يزعج أو يؤثر، ما يقال لا يؤثر على غرفة الملابس، سوق الانتقالات مغلق، لدينا هذا الفريق وسنقاتل".





صحيفة "آس" أكدت في تقرير لها، أن مبابي أولوية بالفعل لريال مدريد، واللاعب أغلق الباب أمام أندية ليفربول وبرشلونة ويوفنتوس، تمهيدًا للانتقال للنادي الملكي.