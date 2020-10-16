AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تسجل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:48 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
أحمد محرم
أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.


وعاد الأمل من جديد في الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مرة أخرى بعد أن تبين أن اللقاح الصيني التجريبي آمن وينتج عنه استجابة مناعية سريعة.

ووفقا لصحيفة « ديلي ميل البريطانية»، شملت الدراسة التجريبية للقاح، إعطاء كل متطوع جرعة مضاعفة من لقاح شركة "سينوفارم" المملوك للدولة، والذي سرعان ما أنتج أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد، المسبب لـ كوفيد-19.

ومن الناحية النظرية، فإن هذا اللقاح يحمي من الإصابة بالفيروس مرة أخرى في المستقبل، أو على الأقل يحمي الحاصلين على اللقاح من الإصابة بنوبة شديدة من المرض، ولكن لم يتم إثبات ذلك بعد.

وكان قد أصر الوزراء على أن بريطانيا يمكن أن تبدأ في استخدام لقاح كوفيد-19، بحلول شهر سبتمبر المقبل، لكن الحكومة ما زالت لم توافق بعد على أي لقاح بسبب نقص البيانات.

وزعم مسؤولو منظمة الصحة العالمية الآن أن اللقاح لن يكون جاهزًا حتى عام 2021 وفقا لأقل تقدير، ويعتبر اللقاح الصيني بمناسبة منافس قوي للقاح أكسفورد التجريبي في جامعة أكسفورد، وجاءت نتائج المرحلتين الأوليين من التجارب السريرية للقاح سينوفارم، بعد أن أصدر الخبراء نتائج واعدة لها.

ويعتبر اللقاح حال وجوده مفتاحا لإنهاء جائحة كوفيد-19، خاصة أن كل الآمال معلقة على العثور على واحد أثبت فعاليته، ولم يتم التوصل إليه حتى الآن، برغم إعطاء أكثر من 600 من البالغين الأصحاء لقاح "سينوفارم" الملقب بـ BBIBP ، ولم يتعرض أي منهم لرد فعل سلبي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج واعدة.. لقاح كورونا الصيني آمن ومفعوله سريع

الإمارات تسجل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل 4552 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

للمقيمين والمواطنين.. تحذير عاجل من الأمن السعودي

كورونا لا يتوقف.. ضربة موجعة في صفوف الوداد قبل مواجهة الأهلي

شاهد.. رجل يخرج من التابوت بعد وفاته بـ20 ساعة

وفاة إمام مسجد أثناء صعود المنبر لإلقاء خطبة الجمعة بالشرقية

16 حالة في 24 ساعة.. كورونا يضرب فرق دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية

منع تعيينهم.. الكويت تصدر قرارا عاجلا بشأن الوافدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات