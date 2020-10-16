عشان أرضعها.. رانيا يوسف: كنت باخد بنتي معايا لوكيشن التصوير| فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها حققت أكثر مما تتمنى، معقبة:" احلامى كانت أبسط من كده".





وأوضحت رانيا يوسف ، خلال برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد"، أن الفنان الراحل نور الشريف وجه لها نصيحة ، قائلا:" انتى موهوبة ، بس ركزي ، عشان مش بتركزي".





وتابعت رانيا يوسف :" كل احلامى وقتها كانت بسيطة ، كان كل همى أخلِّف واربى العيال، خلال تصوير مسلسل الحاج متولي ، كان معايا بنتى "ياسمين" 4 شهور ، وكنت باخدها معايا التصوير عشان ترضع".





كانت احدث مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎ لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.





وشارك في بطولة المسلسل مع رانيا يوسف، كل من أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.





من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.





مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.