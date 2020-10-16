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فن

برفقة الحصان .. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:42 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة لها.


وظهرت ميرنا نور الدين برفقة "الحصان"، مرتدية فستان أنيق مطرز وتركت شعرها الأسود منسدلا  على كتفيها.


وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات الجذابة من الماكياج، أبرزت جمال ملامحها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.


وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


جدير بالذكر أن ميرنا نور الدين تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا الذى تشارك فى بطولته. 


الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.



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