AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تسريبات للسيارة فيات 126 الجديدة .. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:01 م
فيات 126
فيات 126
Advertisements
أماني نوار
تم تسريب بعض الصور التوقعية كتخيل عصري لسيارة فيات 126 القديمة المعروفة حيث قدمها أحد المصممين لتكون بديلا لموديلات فيات 500 المعروفة حاليا.

وكانت فيات 126 قد قدمت في عام 1972 مع محرك خلفي ودفع خلفي لتكون خليفة لموديلات فيات 500 ، وحققت 126 نجاحا كبيرا في المبيعات من 500 السابقة عليها من فيات مع أكثر من 4.5 مليون نسخة في الغالب في أوروبا.

وفي كلتا الحالتين فإن نجاح النموذج الصغير لا شك فيه، الأمر الذي يطرح السؤال لماذا اختارت شركة فيات إحياء موديل 500 مرة أخرى في عام 2007 ، وليس موديل 500 مرة أخرى في عام 2007 وليس موديل 126 الأكثر نجاحا.

وعلى الرغم من تفوق فيات 126 على فيات 500 في المبيعات إلا أن الطراز 126 يتمكن من الوصول إلى نفس المكانة الايقونية مثل موديل 500 .

وفي نفس السياق قام المصمم MA-DE Studio بتقديم تصور عصري لفيات 126 يثبت أنه يمكن للموديل أن يكون ناجحا مثل فيات 500 ، إن لم يكن أكثر من ذلك.










AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برونكو 2021 تتحول لنسخة رابتور أكثر شراسة بتصميم جديد.. فيديو

بتصميم حديث.. ميتسوبيشي جالانت تعود من جديد

تصميم تخيلي جديد لتويوتا الأيقونية 86 موديل 2021 .. صور

نيسان تزيح الستار عن سيارتها الجديدة ..التفاصيل الكاملة

إم جي تكشف عن MG5 موديل 2021 .. صور

10 آلاف جنيه زيادة في فيات 500 موديل 2021

ترشيحاتنا

منفصلة عن زوجي ويرسل لي مصاريف أولادي من فلوس حرام.. فما حكم الشرع؟

كومبارس للكبار.. محمد موسى يفتح الصندوق الأسود لمذيعي"الإخوان الإرهابية"

بعد ركوع أردوغان لأمير قطر.. فضحية جديدة تلاحق نجله

بعد إصابته بكورونا.. فرجاني ساسي يرفض دخول المستشفى بالمغرب| فيديو

برفقة الحصان .. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد خناقتها مع جمهور الزمالك| لقاء الخميسي تظهر مع محمود الخطيب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم