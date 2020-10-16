تسريبات للسيارة فيات 126 الجديدة .. صور



وفي نفس السياق قام المصمم MA-DE Studio بتقديم تصور عصري لفيات 126 يثبت أنه يمكن للموديل أن يكون ناجحا مثل فيات 500 ، إن لم يكن أكثر من ذلك.











































تم تسريب بعض الصور التوقعية كتخيل عصري لسيارة فيات 126 القديمة المعروفة حيث قدمها أحد المصممين لتكون بديلا لموديلات فيات 500 المعروفة حاليا.وكانت فيات 126 قد قدمت في عام 1972 مع محرك خلفي ودفع خلفي لتكون خليفة لموديلات فيات 500 ، وحققت 126 نجاحا كبيرا في المبيعات من 500 السابقة عليها من فيات مع أكثر من 4.5 مليون نسخة في الغالب في أوروبا.وفي كلتا الحالتين فإن نجاح النموذج الصغير لا شك فيه، الأمر الذي يطرح السؤال لماذا اختارت شركة فيات إحياء موديل 500 مرة أخرى في عام 2007 ، وليس موديل 500 مرة أخرى في عام 2007 وليس موديل 126 الأكثر نجاحا.وعلى الرغم من تفوق فيات 126 على فيات 500 في المبيعات إلا أن الطراز 126 يتمكن من الوصول إلى نفس المكانة الايقونية مثل موديل 500 .