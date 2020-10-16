الكشف على 1000 حالة في قافلة طبية بنجع الحجيرى بـ قنا

‪نظمت مديرية الصحة بقنا، بالتنسيق مع وحدة سكان قنا، قافلة طبية بنجع الحجيرى بمركز قفط يومىّ الأربعاء والخميس، تحت رعاية الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحه و السكان، تمكنت خلالها من الكشف على ١٠٠٧ حالة.





قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القوافل الطبية تأتى في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية للمواطنين في القرى والنجوع النائية، لاسيما الأكثر احتياجا منها‪.





وأوضح الداودى، أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة، نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٠٠٧ حالة بواقع" ٢٢٥ رمد - ٢١١ باطنة - ٢٠٤ جلدية - ١٥٧ اطفال - ٧١ تنظيم أسرة - ٦٥ اسنان - ٤٢ نساء - ٣٠ جراحة".





وأضاف الداودى: تم خلال القافلة إجراء فحوصات معملية لـ ١٢١ حالة و انهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة لـ ٢٤ حالة، بالإضافة إلى تحويل ٨ حالات إلى المستشفى لإستكمال العلاج.





وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى إحدى قرى المحافظة، لاسيما الأكثر إحتياجا منها .





وأضاف تاوضروس، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٠ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.





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